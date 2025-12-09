Pagalbos šauksmas – gyventojas pamiršo, kur paliko automobilį

„2025 m. gruodžio 1 d. 67 metų vyras, vairuodamas automobilį, galimai dėl sutrikusios sveikatos negali tiksliai nurodyti automobilio palikimo vietos.
Vyras vairavo baltos spalvos automobilį „Volvo XC70“, valstybinis numeris MPJ 155. Automobilis gali būti Tauragės apskrities teritorijoje.
Prašome gyventojų, pastebėjusių nurodytą automobilį ar galinčių suteikti bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams telefonu +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – teigiama įraše.
3 patarimai, kaip išvengti tokių situacijų
1. Parkuoti visada toje pačioje vietoje arba toje pačioje zonoje
Tai vienas veiksmingiausių būdų.
Pavyzdžiui:
-
visada rinktis tą patį prekybos centro įėjimą,
-
statyti prie to paties stulpo,
-
rinktis kraštinę eilę, kur lengviau prisiminti.
Rutina padeda net ir sutrikus atminčiai.
2. Užsirašyti vietą ant popieriaus
Labai paprasta, senjorams draugiška taktika. Pavyzdžiui, ant mažo lapelio užsirašyti:
-
„A zona“,
-
„3 eilė“,
-
„Prie vaistinės įėjimo“ ir pan.
Lapelį galima laikyti piniginėje ar kišenėje.
3. Fotografuoti vietą ir orientyrus
Atvykus į stovėjimo vietą, verta nufotografuoti:
-
automobilio stovėjimo vietos numerį,
-
įėjimą, pastato kampą,
-
šalia esančius ženklus ar objektus.
Tai itin padeda didelėse aikštelėse ir prekybos centruose.
