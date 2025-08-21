Minijos gatvėje prasidėjo parkavimo vietų ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbai

Darbų metu bus įrengta apie 100 parkavimo vietų Minijos g. 126, 128, 130C ir Minijos g. 130, 130A, 130B kiemuose. Taip pat numatoma įrengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, apšvietimą bei atnaujinti šaligatvius.
Projektą įgyvendins UAB „VVARFF“, numatytų darbų vertė – apie 559 tūkst. eurų. Rekonstravimo darbų terminas – 8 mėnesiai.
Darbai taip pat prasidėjo Jūrininkų prospekte ir Mogiliovo gatvėje, ties Lūžių gatve – iš viso planuojama įrengti apie 600 parkavimo vietų. Jūrininkų pr. vietos automobiliams įrengiamos tvarkant įvažiuojamąjį kelią, o Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje, miestui priklausiančiame sklype, bus įrengta visiškai nauja automobilių stovėjimo aikštelė šalia gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos.
Šiemet užbaigti automobilių parkavimo plėtros projektai Kauno gatvės mikrorajono kiemuose – įrengta daugiau nei 960 parkavimo vietų. Taip pat šiais metais darbai bus baigti Kretingos gatvės mikrorajone – V. Bebromo g. 2 ir Kretingos g. 11–21 atkarpoje, kurioje įrenginėjama 90 parkavimo vietų bei nuo Kretingos g. 27 iki Liepojos g. 2 esančioje atkarpoje – čia įrengiamos 159 parkavimo vietos.
Siekiant operatyviai spręsti parkavimo vietų problemą pradėtos viešųjų pirkimų procedūros ir kitiems svarbiems parkavimo vietų plėtros projektams. Tarp jų – Laukininkų g. 33–37, kur numatyta įrengti 82 naujas parkavimo vietas, Baltijos pr. 59, 61, 65, 67, 69, kur bus įrengtos 65 parkavimo vietos bei Laukininkų g. 32–40, šioje teritorijoje planuojama 117 parkavimo vietų.
Pernai visame mieste buvo įrengta daugiau kaip 1,5 tūkst. naujų automobilių parkavimo vietų, šiemet iš viso planuojama jų įrengti apie 2,2 tūkst.
Naujausi komentarai