Klaipėdoje – avarija prie viaduko: BMW rėžėsi į sieną

Kaip informavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai, pranešimas apie avariją gautas spalio 30 d., apie 10.55 val.
Pirminiais duomenimis, automobilį vairavęs vyras, gimęs 1983 m., nenukentėjo. Įvykio aplinkybės tiriamos.
Iš įvykio vietos nuotraukų matyti, kad transporto priemonė po smūgio smarkiai apgadinta – automobilis atsitrenkė į viaduko sieną šalia pėsčiųjų perėjos.
Avarijos vietoje dirbo pareigūnai.
