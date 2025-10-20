 Nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenktas girtas vyras

2025-10-20 11:39
BNS inf.

Šiauliuose, Tilžės gatvėje, blaivaus vyro vairuojamas automobilis „Volkswagen Tiguan“ sekmadienį kliudė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusį neblaivų pėsčiąjį, pirmadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

