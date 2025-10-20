Nelaimė įvyko apie 13 val. 1963 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,98 promilės girtumas, gydomas ligoninėje.
Nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenktas girtas vyras
2025-10-20 11:39
Šiauliuose, Tilžės gatvėje, blaivaus vyro vairuojamas automobilis „Volkswagen Tiguan“ sekmadienį kliudė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusį neblaivų pėsčiąjį, pirmadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.
Nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenktas girtas vyras / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.
