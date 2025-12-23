Pergalę KMT ketvirtfinalyje nukalė puolimo dėka

Citadele KMT finalo ketvertas vyks vasario 21–22 d. Šiaulių arenoje. Tad šiauliečiai akistatoje su "Rytu" atrodė itin motyvuoti.
Susitikimo pradžioje šiauliečiai nepaleido vilniečių į priekį ir ėmė pirmauti 9:7. Artūras Gudaitis bei Jordanas Walkeris rezultatą persvėrė (11:9), bet dvi atakas paeiliui realizavo ir Cedricas Hendersonas – 14:11. Pirmas kėlinys toliau klostėsi rezultatyviai ir įtemptai, tiesa, galiausiai „Rytas“ pabandė atitrūkti labiau – 27:21. Po pirmojo ketvirčio „Rytas“ buvo priekyje 32:25.
Danielis Baslykas mažino savo komandos atsilikimą (28:32), bet Simas Lukošius ir legionieriai atsakė spurtu, po kurio vilniečių pranašumas tapo dviženklis – 43:28. Atotrūkį „Rytas“ stengėsi laikyti rankose (48:31), nors Siimo-Sanderio Venes ir Vaido Kariniausko metimai įpūtė energijos šeimininkams – 36:48. Vis tik po pirmos mačo dalies sostinės ekipa pirmavo 59:42.
Nepaisant to, kad tolimais metimais Šiaulių klubas bandė artėti (48:61), Gytis Masiulis, Ignas Sargiūnas bei J.Walkeris stabilizavo „Ryto“ padėtį – 68:50. Šeimininkai rankų nenuleido ir laikėsi kovoje (59:72), skirtumas tirpo iki vienaženklio (66:75) ir tik J.Walkerio tritaškis atstatė dviženklį svečių pranašumą – 78:66.
Laiko buvo pakankamai. Nors atrodė, kad „Rytas“ laiko iniciatyvą savo rankose (85:68), Dovydas Romančenko ir S.S.Vene smeigė po tritaškį, o D.McKnightas sumetė baudą – 76:85. „Ryto“ suolui skirta techninė pražanga, tuo tarpu C.Hendersonas skirtumą tirpdė toliau – 79:85. Liko mažiau nei 6 minutės, Kay‘us Bruhnke įsitraukė į tolimų metimų seriją, o J.Hardingas realizavo baudas – taip svečių situacija vėl tapo stabilesnė – 90:79. Labiau intrigos Šiaulių ekipa nebesugrąžino.
Likus porai minučių po techninę pražangą dar gavo C.Hendersonas su I.Sargiūnu, vėliau ją gavo ir Giedrius Žibėnas.
Pirmąsias sezono rungtynes žaidęs S.S.Vene per 16 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei rinko 6 naudingumo balus.
„Ryto“ gretose labiausiai išsiskyrė J.Walkeris, įmetęs 25 taškus, atlikęs 10 perdavimų bei rinkęs 31 naudingumo balą. J.Hardingo sąskaitoje – 23 taškai.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 15, Oskaras Pleikys 14 (9 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 11 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Dovydas Romančenko 10, Siimas-Sanderis Vene 8.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 25 (5/10 trit., 10 rez. perd., 31 n.b.), Jerrickas Hardingas 23, Gytis Masiulis 16 (3/4 trit.), Artūras Gudaitis 13 (10 atk. kam.).
„Labiausiai esu nusivylęs dėl to, kad dešimt dienų mes dirbome tais aspektais, kuriais jie grindžia savo žaidimą. Žinojome, kas laukia aikštėje. Žinojome, kokie bus Hardingas ir Walkeris, kuri jų ranka pagrindinė, kad jie mes tritaškius. Tai šlifavome. Bet atėjus rungtynėms, mes negalėjome to sustabdyti. Kalba nebuvo apie mūsų pataikymą ar klaidas puolime. Esu nusivylęs auklėtiniu pasirodymu ir galiu pasakyti, kad tai reiškia, kad neparuošiau komandos“, - pripažino „Šiaulių“ ekipos treneris Darius Songaila.
Atsakomoji komandų akistata vyks sausio 15 dieną sostinėje. Į Citadele KMT finalo ketvertą žengs geresnį įmestų ir praleistų taškų santykį turinti ekipa.
Naujausi komentarai