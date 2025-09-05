Nelaimė Jurbarke – į šulinį įkrito žmogus

Kaip „Kauno dienai“ pasakojo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, Jurbarko ugniagesiai neturėjo gelbėjimo operacijai tinkamos įrangos, tad jiems prireikė pagalbos iš kolegų Kaune.
„Jų nuleidžiamosios kopėčios buvo per trumpos“, – pažymėjo D. Vaitkevičienė.
Tad Bendrasis pagalbos centras į Jurbarką išsiuntė Kauno trečiosios ugniagesių komandos ugniagesius-aukštalipius, kurie darbus atlieka ir gylyje.
Vyras buvo sėkmingai ištrauktas.
„Šie ugniagesiai nuvyko ir su savo specialia įranga nusileido, įkėlė jį į tokį specialų krepšį ir iškėlė“, – pasakojo D. Vaitkevičienė.
Kol atvyko Kauno ugniagesiai, Jurbarko ugniagesiai pasirūpino geriamuoju vandeniu ir medikų deguonies kauke šulinyje įstrigusiam žmogui, kad šis nepritrūktų oro.
Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Miroslavas Gerasimovičius, žmogus buvo sąmoningas. Jis buvo perduotas medikams.
