Sulaikomas girtas smurtautojas sužalojo policininką

Jurbarke, K. Donelaičio gatvėje esančiame bute, sekmadienį sulaikant vyriškį, įtariamą dėl smurto artimoje aplinkoje, pastarasis aktyviais pasipriešino policijai ir sužalojo pareigūną, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, tęsė tarnybą.
1988 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 1,74 promilės girtumas, uždarytas į Kauno apskrities areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
