Ternopilyje, Rusijos smūgio vietoje, antrą dieną tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos

„Gelbėtojai dirba visą parą, valo nuolaužas, šalina griuvėsius ir ieško žmonių, kurie galėjo būti sugriovimų zonoje“, – nurodė tarnyba.
Iki šiol buvo išvalyta 880 kv. m. sunaikintų kontrukcijų ir pašalinta 370 tonų statybinių nuolaužų. Įvykio vietoje šiuo metu dirba 68 gelbėtojai ir 16 technikos vienetų. Valymo darbuose iš viso dalyvauja 194 gelbėtojai ir 53 technikos vienetai.
Dabartiniai duomenys rodo, kad žuvo 26 žmonės, tarp jų – trys vaikai, o dar 93 buvo sužeisti, įskaitant 18 vaikų. 46 žmonės buvo išgelbėti, tarp jų – septyni vaikai. Apie 20 žmonių vis dar yra dingę be žinios.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, lapkričio 19 d. rytą rusai koviniais bepiločiais orlaiviais ir raketomis atakavo Ternopilį. Šiame mieste buvo pataikyta į du daugiaaukščius gyvenamuosius pastatus. Pasak ministrės pirmininkės Julijos Svyrydenko, vis dar nežinoma 18 žmonių buvimo vieta.