Lazdijų rajone užsidegus namui, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 6.59 val. gautas pranešimas, kad Šventežerio seniūnijoje, Mikyčių kaime, dega namas.
Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, namas praktiškai buvo pilnai sudegęs.
„Užgesinus gaisrą, gaisravietėje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas“, – sakė E. Zdanevičienė.
PAGD atstovės teigimu, gaisras kilo vieno aukšto, rąstiniame gyvenamajame name.
7.45 val. ugniagesiams pavyko užgesinti gaisrą.
