Kelyje Vilnius – Kaunas, netoli Vievio, užsiliepsnojo vilkikas 2025-08-18 22:04 kauno.diena.lt inf. Pirmadienio vakarą kelyje Vilnius – Kaunas, netoli Vievio, užsiliepsnojo vilkikas, paskelbė „Reidas TV". Pranešama, kad vilkikas liepsnojo itin stipriai. „Netoli Vievio baigia degti vilkikas", – teigiama „Reidas TV" įraše.
