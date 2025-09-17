 Svarbi žinia vairuotojams: laikini eismo ribojimai – kelyje tarp Elektrėnų ir Vievio

Svarbi žinia vairuotojams: laikini eismo ribojimai – kelyje tarp Elektrėnų ir Vievio

2025-09-17 16:53
BNS inf.

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu kelių, tiltų ir kitos infrastruktūros statybos įmonė „Kauno tiltai“ už maždaug 4 mln. eurų pradeda rekonstruoti kelią tarp Elektrėnų ir Vievio, trečiadienį pranešė „Via Lietuva“.

Svarbi žinia vairuotojams: laikini eismo ribojimai – kelyje tarp Elektrėnų ir Vievio
Svarbi žinia vairuotojams: laikini eismo ribojimai – kelyje tarp Elektrėnų ir Vievio / „Via Lietuva“ nuotr.

„Startuojame su pirma atkarpa – itin svarbia atkarpa, kuri netrukus nebe žvyrkeliu, o asfaltu sujungs Elektrėnus ir Vievį“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Pasak pranešimo, projektas svarbus tiek gyventojams, tiek verslui – šiaurinėje kelio pusėje suplanuotos pramonės bei sandėlių teritorijos.

Įgyvendinant projektą kelyje Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys bus išasfaltuota 4,8 km žvyrkelio ir atnaujinta beveik 1 km kelio dangos Abromiškių gyvenvietėje. Be to, bus įrengtas 5,2 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, keturi nauji autobusų sustojimai.

Atliekant darbus nuo trečiadienio iki gruodžio 15 dienos bus taikomi laikini eismo ribojimai. Darbus baigti planuojama iki kitų metų spalio.

E. Sabučio teigimu, dar šiemet kelių technikos sulauks Prienų ir Šakių rajonai. 

Šiame straipsnyje:
Via Lietuva
kelio rekonstrukcija
kelias
Vievis
Elektrėnai
Kauno tiltai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų