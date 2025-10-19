 Kėdainių rajone – sukrečianti nelaimė: tėvas išplaukė žvejoti ir nebegrįžo

2025-10-19 08:50
ELTOS inf.

Kėdainių rajone, Mantviliškio tvenkinyje nuskendo vyras.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 18 d. gautas pranešimas, kad nebepavyksta susisiekti su tėvu, kuris išplaukė motorine valtimi Mantviliškio tvenkinyje.

Pradėta paieška valtimi. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai su dronu, budėjo medikai.

05.12 val. tvenkinyje rastas 1973 m. gimusio vyro kūnas be gyvybės ženklų. 05.18 val. vyras transportuotas į krantą ir perduotas medikams, konstatuota mirtis.

Atliekant paiešką išžvalgyta apie 6 km pakrantės.

