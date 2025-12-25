Policija: ūkinio pastato daržinėje rastas nepilnamečio kūnas

Tauragės apskrities policijos duomenimis, trečiadienį 10 val. 53 min. ūkinio pastato daržinėje, Kvėdarnos miestelyje, rastas 2009 m. gimusio jaunuolio kūnas be išorinių smurto žymių.
Šilalės rajone daržinėje rastas negyvas nepilnametis jaunuolis, praneša policija.
Tauragės apskrities policijos duomenimis, trečiadienį 10 val. 53 min. ūkinio pastato daržinėje, Kvėdarnos miestelyje, rastas 2009 m. gimusio jaunuolio kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
