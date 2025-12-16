 Per gaisrą ūkiniame pastate supleškėjo mikroautobusas, baidarės ir kiti daiktai

Per gaisrą ūkiniame pastate supleškėjo mikroautobusas, baidarės ir kiti daiktai

2025-12-16 12:07
BNS inf.

Varėnos rajone, Rudnios kaime, pirmadienio rytą ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė keturiolika baidarių, mikroautobusas, kiti daiktai, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Per gaisrą ūkiniame pastate supleškėjo mikroautobusas, baidarės ir kiti daiktai
Per gaisrą ūkiniame pastate supleškėjo mikroautobusas, baidarės ir kiti daiktai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atvykus ugniagesiams, medinis ūkinis pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs.

Sudegė keturiolika viduje laikytų baidarių, mikroautobusas „VW Transporter“, taip pat sodo traktorius–žoliapjovė, įvairūs apyvokos daiktai. 

Šiame straipsnyje:
Varėnos rajonas
gaisras
ūkinis pastatas
Baidarės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų