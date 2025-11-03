Į parduotuvę iš draugo namų išėjęs Modestas dingo be žinios: pėdsakai veda link miškingos vietovės

Kaip Alytaus apskrities policijos pareigūnams teigė apie M. Mitrulevičiaus dingimą lapkričio 1-ąją pranešęs žmogus, 1997 metais gimusio vyro pasigesta spalio 31-ąją. Tądien, apie 14.30 val., jis iš draugo namų Druskininkuose išėjo į parduotuvę ir negrįžo.
Druskininkų vyriausiajame policijos komisariate (VPK) dirbę policijos pareigūnų ekipažai lapkričio 1-ąją vykdė fizinę M. Mitrulevičiaus paiešką, analizavo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, apklausė asmenis, susijusius su dingusiuoju.
Pasak Alytaus apskrities policijos atstovės Kristinos Janulevičienės, lapkričio 2-ąją buvo pasitelkti kinologai su šunimis, bepilotės skraidyklės, toliau peržiūrimi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, spėjant galimą M. Mitrulevičiaus judėjimo kryptį. Apklausti ir vietiniai gyventojai, tikrinamos galimai dingusį vyrą mačiusių žmonių versijos.
„Fizinę paiešką policijos pareigūnai vykdė kartu su šauliais, artimaisiais bei savanoriais. Vakar buvo iššukuotas visas Neravų miškas, esantis netoli „Eglės“ sanatorijos, nes manoma, kad būtent ta kryptimi ir nuėjo vyriškis, kameros jį užfiksavo. Šiandien paieška taip pat tęsiama. Kadangi oras subjuro, pasitelkti dronų negalime, jie – tokiu oru neveiksnūs, policijos pareigūnai tikrina vaizdo stebėjimo kamerų įrašus – ir tų, kurie jau buvo peržiūrėti, ir naujų. Planuojama tikrinti šalia „Eglės“ sanatorijos esančią statybvietę ir kitas galimas vietas, kuriose, kaip manoma, dingusysis galėtų būti“, – detalizavo Alytaus apskrities policijos atstovė.
Pašnekovės teigimu, specialiųjų tarnybų darbą apsunkina dar ir tai, kad M. Mitrulevičius su savimi neturėjo mobiliojo ryšio telefono.
Dingusiojo požymiai: vilkėjo juodos spalvos striukę, siekiančią kelius, tamsias kelnes, mūvėjo pilką kepurę. Avėjo juodus batus. Kairė vyro akis – pakraujavusi, raudona. M. Mitrulevičius turi sveikatos problemų. Ką nors žinančius apie jo buvimo vietą, prašoma pranešti tel. nr. 0 611 21255 arba 112.
