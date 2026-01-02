 Didelė avarija Kaišiadorių rajone: ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas – prispaustas

Didelė avarija Kaišiadorių rajone: ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas – prispaustas

2026-01-02 11:48
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kaišiadorių rajone, Kruonio miestelyje, susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo vaikai ir suaugusieji.

Didelė avarija Kaišiadorių rajone: ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas – prispaustas
Didelė avarija Kaišiadorių rajone: ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas – prispaustas / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pranešimas apie avariją Kruonio sankryžoje buvo gautas 10.38 val. penktadienį.

Į nelaimės vietą buvo išsiųsti keturi greitosios pagalbos automobiliai.

„Iki atvykstant medikams ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas kūdikis buvo prispaustas kėdutėje. Kitame automobilyje važiavo du suaugusieji ir vienas vaikas“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.

Kitame automobilyje važiavo trys suaugusieji ir trys mažamečiai vaikai.

Nelaimės vietoje dirba, ugniagesiai, medikai, policija.

Šiame straipsnyje:
Kaišiadorių rajonas
avarija
gaivino vaikus
prispaustas kūdikis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų