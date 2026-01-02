Didelė avarija Kaišiadorių rajone: ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas – prispaustas

Pranešimas apie avariją Kruonio sankryžoje buvo gautas 10.38 val. penktadienį.
Į nelaimės vietą buvo išsiųsti keturi greitosios pagalbos automobiliai.
„Iki atvykstant medikams ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas kūdikis buvo prispaustas kėdutėje. Kitame automobilyje važiavo du suaugusieji ir vienas vaikas“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Kitame automobilyje važiavo trys suaugusieji ir trys mažamečiai vaikai.
Nelaimės vietoje dirba, ugniagesiai, medikai, policija.
