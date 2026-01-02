Vaikų gyvybes pasiglemžusi avarija Kaišiadorių rajone: papasakojo, kaip vyko žmonių vadavimas

Kaip jau rašyta, pranešimas apie avariją Kaišiadorių rajone, kelyje Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 12 km, buvo gautas sausio 2 d. 10.38 val.
Teigta, kad nuo kelio minėtoje vietoje nuvažiavo du automobiliai. Atvykus ugniagesiams, nuo kelio buvo nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs „BMW X5“ automobilis. O į kitą šalikelę buvo nuvažiavęs „Volvo V60“. Pastaruoju automobiliu važiavo du suaugusieji ir trys mažamečiai.
Kruonio ugniagesių komanda, kuri pirmoji atvyko į įvykio vietą, atidarė galines automobilio dureles ir iškėlė du vaikus. Jie buvo be sąmonės. Iki atvykstant medikams, ugniagesiai atliko jiems dirbtinį kvėpavimą.
Tačiau pastangos buvo bevaisės – vėliau medikai konstatavo abiejų berniukų mirtį. Du suaugę žmonės iš automobilio išlipti negalėjo dėl patirtų sužalojimų, todėl iškirpus dureles buvo iškelti ir perduoti medikams. Vairuotojai uždėtas kaklo įtvaras.
Ant galinės sėdynės, automobilio kėdutėje, prisegtas vaikas buvo sąmoningas. Automobiliu BMW vyko du suaugusieji ir vienas mažametis. Jie iš automobilio išlipo iki ugniagesių atvykimo. Visi žmonės išvežti į gydymo įstaigą.
