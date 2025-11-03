 Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę

Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę (Atnaujinta)

2025-11-03 17:28 kauno.diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai surado dingusią paauglę K. J.

Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę
Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Arnoldas
Kazkaip keista druskininkai paskui alytus bus jau koks isejes is pravenu
Nuomonė
Pas tokias tik viena problema.
1
-1
