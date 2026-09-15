Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – FNTT kratos

Apie tai antradienį pirmasis savo „Facebook“ paskyroje pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir netrukus patvirtino pati FNTT.
Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims.
„Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams“, – nurodė FNTT.
Aktyvioje fazėje esantį ikiteisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei.
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