 Mirusio šiauliečio rūsyje – netikėtas arsenalas: ginklai, šoviniai ir mačetė

Mirusio šiauliečio rūsyje – netikėtas arsenalas: ginklai, šoviniai ir mačetė

2026-08-25 09:42
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Tvarkydamas mirusio šiauliečio rūsį, vyras jame rado ginklų ir didelį kiekį šaudmenų. 

<span>Mirusio šiauliečio rūsyje – netikėtas arsenalas: ginklai, šoviniai ir mačetė</span>
Mirusio šiauliečio rūsyje – netikėtas arsenalas: ginklai, šoviniai ir mačetė / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, radiniai buvo aptikti pirmadienio vakarą, apie 17.30 val., Šiauliuose, Gytarių gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, kai vyras (gim. 1979 m.) tvarkė mirusiojo daiktus.

1945 m. gimusio ir neseniai mirusio šiauliečio rūsyje buvo rastas lygiavamzdis šautuvas (markė ir kalibras nustatomi), startinis pistoletas, 221 vienetas įvairaus kalibro šovinių, 10 vnt. įvairių peilių-durklų ir mačetė.

Taip pat rastas ir maišelis birios medžiagos. Manoma kad tai parakas.

Visi rasti daiktai paimti, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. 

Šiame straipsnyje:
šoviniai
rūsys
radinys
miręs žmogus

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