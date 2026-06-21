Lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu

Apie 20.46 val. Kalvarijos savivaldybėje, Kestenių kaime, geležinkelio pervažoje susidūrė blaivaus 2007 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Opel Corsa“.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio vairuotojas ir 2007 m. gimusi keleivė, kurie pristatyti į Marijampolės ligoninę.
Savo ruožtu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) pažymi, kad keleivė moteris buvo prispausta, o vairuotojas – iš automobilio išlipęs pats.
Moteris iškelta iš automobilio, buvo be sąmonės.
Abu asmenys buvo perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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