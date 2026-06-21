 Lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu

Lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu

2026-06-21 09:30
ELTOS inf.

Marijampolės apskrityje automobilis geležinkelio pervažoje susidūrė su traukiniu, praneša policija.

<span>Lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu</span>
Lengvasis automobilis susidūrė su traukiniu / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie 20.46 val. Kalvarijos savivaldybėje, Kestenių kaime, geležinkelio pervažoje susidūrė blaivaus 2007 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Opel Corsa“.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio vairuotojas ir 2007 m. gimusi keleivė, kurie pristatyti į Marijampolės ligoninę.

Savo ruožtu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) pažymi, kad keleivė moteris buvo prispausta, o vairuotojas – iš automobilio išlipęs pats.

Moteris iškelta iš automobilio, buvo be sąmonės.

Abu asmenys buvo perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
automobilis susidūrė su traukiniu
avarija
susidūrė su traukiniu
Marijampolėje susidūrė su traukiniu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų