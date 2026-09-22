Kavos indelyje – 34 ritinėliai su narkotikais

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 5.15 val. Jonavoje, Abraomo Kulviečio gatvėje, bute, rasti kavos indelis ir 34 folijos ritinėliai su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, kad tai narkotinė medžiaga).
Įtariamasis (gim. 2001 m.) apklaustas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
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