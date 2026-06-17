Karį įklampino narkotikai

Teisėsaugos duomenimis, incidentas įvyko apie 3 val. nakties Staniūnų gatvėje. Policijos pareigūnai patikrinimui sustabdė 1996 metais gimusio vyro vairuojamą automobilį „Audi A4“, kuriuo kartu važiavo ne tarnybos metu buvęs 2003 metais gimęs Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys.
Apžiūros metu pas jį pareigūnai rado ir paėmė polietileninį paketą su baltos spalvos milteliais – kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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