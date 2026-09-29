Gatvėje – girto vairuotojo „Mitsubishi“ smūgis į atitvarus: automobilis pakibo ore

Pasak Šiaulių apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas rugsėjo 29 d. 10.09 val. Kaip teigta, Karaliaučiaus gatvėje į kelio atitvarus rėžėsi ir ant jų pakibo automobilis „Mitsubishi Outlander“.
Policijos pareigūnams atvykus į incidento vietą, paaiškėjo, kad transporto priemonę vairavo 1963 metais gimęs vyras. Prie vairo jis sėdo neblaivus. Į alkotesterį vairuotojas įpūtė 2.01 prom.
Kaip spėjama, kliūčių gatvėje, kur įvyko eismo įvykis, nebuvo. Gali būti, kad dėl to, jog vairuotojas nesuvaldė automobilio, kalti „velnio lašai“.
Sužalojimų jis nepatyrė. Laimė, nesužalojo ir kitų žmonių, neaplamdė ir automobilių. Policijos pareigūnai vairuotoją išsivežė ir uždarė į areštinę.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam.
Pasak Šiaulių apskrities policijos atstovo Artūro Šliavo, likus kelioms minutėms iki to, kai „Mitsubishi Outlander“ rėžėsi į atitvarus ir ant jų pakibo, policininkams buvo pranešta, kad šis automobilis įtartinai manevravo gretimoje – Gegužių – gatvėje.
Reaguodami į iškvietimą, policijos pareigūnai jau vyko stabdyti minėtos transporto priemonės, bet to daryti jiems neprireikė – po trijų keturių minučių „Mitsubishi Outlander“ rėžėsi į atitvarus ir ant jų pakibo.
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