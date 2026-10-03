Galimo kyšio kariuomenės atstovui byla: teisme apklaustas įmonės direktorius

Kaltinimai galimos korupcijos byloje pateikti minėtai bendrovei „Versiculus“ ir vienam iš jos akcininkų Evaldui Gudynui.
Paulius ir Evaldas Gudynai yra broliai. P. Gudynas turėjo įstatymo suteiktą teisę teisme neliudyti prieš artimais giminystės ryšiais susijusį asmenį, tačiau šia teise nepasinaudojo.
„Jo parodymai yra ypatingai svarbūs, nes šioje byloje sprendžiamas ir įmonės baudžiamosios atsakomybės klausimas“, – Eltai sakė kaltinimą šioje byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Kaip žinia, „Versiculus“ kaltinimai pateikti kaip juridiniam asmeniui, įmonei teisme atstovauja advokatė.
Liudytojas Kauno apylinkės teismui Kaišiadoryse ketvirtadienį pasakojo apie bendrovės darbo organizavimą ir kitus klausimus.
Ankstesniame šios bylos posėdyje rugpjūtį Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Statinių priežiūros inžinierius Ignas Šaudys teisme atskleidė, kaip jam galimai buvo perduotas kyšis už jo palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės Kaune remonto darbus.
Jis rūpinasi statybos darbų technine priežiūra, priima darbus, kariuomenėje dirba pagal darbo sutartį.
Pernai gruodį prie „Akropolio“ pastato Kaune iš rangovų neteisėtą dovaną gavęs kariuomenės atstovas teismui liudijo, kad buvo sukrėstas, I. Šaudys sakė, jog iš pradžių net gerai neapžiūrėjo dovanos turinio. Apie galimą kyšį jis suskubo pranešti tarnyboms – Antrajam operatyviniam departamentui (AOTD), įvykiu netrukus susidomėjo Karo policija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Kaltinimai galimos korupcijos byloje pateikti Vilniuje registruotai statybų bendrovei „Versiculus“ ir vienam iš jos akcininkų aukščiau minėtam E. Gudynui. Jie parodymų teismui kol kas nedavė.
Jo brolis P. Gudynas teismui teigė, kad nieko nežinojo apie byloje minimą kyšį.
Kaip skelbė STT ir prokuratūra, tyrimo metu surinktų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad kyšis buvo duodamas už pageidaujamą asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, palankumą, vertinant bendrovės atliktus statybos darbus pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija. Sutarties vertė viršija 1 mln. 287 tūkst. eurų.
Maišelį su pinigais ir dovanomis perdavė prie „Akropolio“
Bylos duomenimis, neteisėtas atlygis kariuomenės atstovui buvo perduotas pernai gruodį, Kaune, prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. Su „Versiculus“ atstovu I. Šaudys turėjo susitikti dėl statybos darbų pildymo žurnalo.
I. Šaudys taip pat yra pateikęs ir kitą įvykio versiją – kad susitikimas galėjo vykti dėl langų statymo, o E. Gudynas pasakęs, kad susitiks ne tik dėl langų, bet ir „kalėdiniais reikalais“.
„Susitikome netoli apsaugos, arčiau „Griunvaldo“ įėjimo. Atvažiavo ir ištraukė maišelį. Aš labai nemėgstu tokių situacijų, man stresas, panika. Saugiklius išmušė dėl tos situacijos, labai nemėgstu tokių situacijų. Aš dirbu valstybėje įstaigoje, nėra gerai dovanos“, – teisme kalbėjo I. Šaudys.
Jis pasakojo, kad E. Gudynas iš automobilio ištraukė popierinį maišelį. Liudytojas teigė vėliau maišelį apžiūrėjęs ir neužklijuotame vokelyje pamatė grynus pinigus.
„Tada antrą kartą saugiklius išmušė. Dar buvo butelis, saldainiai, sausainiai", – sakė jis.
Apie įvykį pranešus AOTD, jo atstovas atstovas patarė papietauti ir tada apžiūrėti, kiek yra pinigų.
Perduotus pinigus I. Šaudys iš pradžių laikė automobilyje, paskui darbo kabinete.
„Neskaičiavau, įvardijau, kad 2 tūkstančiai gali būti, sakė daug nečiupinėti. STT informavo, tada pradėjo bendrauti su manimi. Kitą dieną karo policija atvyko – 3-4 žmonės. Jie matavo, fotografavo. Motyvo (papirkti mane – ELTA) nemačiau, buvau labai nustebęs ir šokiruotas“, – sakė jis.
I. Šaudys teismui pasakojo, kad savo darbe laikosi besąlygiško skaidrumo ir visų įmonių atstovus įspėja, kad nė nebandytų jo papirkinėti, naudoja frazes „neturėkite minčių“, „darykite darbus“, o bent minimalias verslininkų užuominas nutraukia pats pirmas.
„Aš visiems sakau: žiūrėkite, neturėkite minčių“, – pasakojo liudytojas.
Ministras gyrė KAM atstovą už pilietiškumą
ELTA primena, kad pernai gruodį KAM vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu buvo gautas pranešimas apie tai, kad krašto apsaugos sistemos darbuotojui galimai buvo pasiūlytas kyšis.
Apie tai KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių informavo pats krašto apsaugos sistemos darbuotojas.
„Aukšti skaidrumo standartai yra būtini siekiant užtikrinti visuomenės pasitikėjimą krašto apsaugos sistema. Tai – vienas šios kadencijos prioritetų. Šis atvejis parodė, kad krašto apsaugos sistema išlaikė atsparumo korupcijai testą, o darbuotojo elgesys turėtų tapti sektinu pavyzdžiu kiekvienam. Raginu ir kitus darbuotojus elgtis drąsiai bei netoleruoti korupcijos apraiškų krašto apsaugos sistemoje“, – tada sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
KAM teigia, kad nuosekliai deda pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką, ypatingą dėmesį skirdama antikorupcinio sąmoningumo didinimui, švietimui ir mokymams.
„Darbuotojo reakcija į galimai pasiūlytą kyšį ir jo principingi veiksmai yra asmens netolerancijos korupcijai ir pilietiško elgesio pavyzdys, kartu tai – krašto apsaugos sistemoje veikiančios ir nuolat stiprinamos korupcijos prevencijos rezultatas“, – sakė KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriaus vadovas plk. ltn. Rimantas Raudeliūnas.
Jis pabrėžė, kad, siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui, KAM iš anksto apie galimą kyšio atvejį krašto apsaugos sistemoje visuomenės neinformavo.
Tiek krašto apsaugos sistemos bendruomenė, tiek visuomenės nariai kviečiami netoleruoti korupcinių apraiškų ir pastebėjus vykstančius pažeidimus ar galimai neteisėtas veikas apie tai tiesiogiai pranešti vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu [email protected]. Tą padaryti galima ir anonimiškai.
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