Dviem teisėjams – griežtas kolegų verdiktas Malinausko byloje

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį paskelbė, kad šiame teisme ilgus metus dirbęs V. Kažys pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo nepagrįstai buvo išteisintas dėl kyšininkavimo.
Lietuvos apeliacinis teismas V. Kažį pripažino kaltu dėl pažado priimti kyšį ir jam paskyrė 12,5 tūkst. eurų baudą.
„Apeliacinis teismas, išanalizavęs byloje surinktus tiesioginius ir netiesioginius įrodymus, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad byloje užfiksuoto pokalbio tarp V. Kažio ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto Drąsučio Zagrecko metu jų kūno kalba, bendravimo pobūdis bei egzistavę tarpusavio santykiai leidžia daryti išvadą, jog kalbėta konfidencialia tema, o į D. Zagrecko išreikštą neteisėtą prašymą, kurį V. Kažys išklausė, pateiktas atsakymas „pasižiūrėsiu“ vertintinas kaip teigiamas atsakymas, t. y. kaip pažadas priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus“, – rašoma teismo pranešime.
Tuo metu Generalinė prokuratūra teisėjui V. Kažiui prašė skirti trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Kauno apygardos teismas pernai V. Kažį didelės korupcijos teisinėje sistemos byloje dėl kyšininkavimo išteisino, tačiau prokuratūra su šiuo nuosprendžiu nesutiko ir jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.
Teisme peržiūrėtas susitikimo įrašas, apklaustas D. Zagreckas
Prokuratūros skundą nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje D. Zagrecką kvietė į keturis posėdžius ir per juos jį apklausė. Apie korupciją liudijęs D. Zagreckas šiuo metu yra saugomas valstybės, į posėdžius jį lydėjo kaukėti policijos pareigūnai. Žinomas teisininkas patvirtino bendravęs su teisėju.
Teisme daug kartų buvo peržiūrėtas vos 18 sekundžių trukmės įrašas – Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) agentai 2018 m. rugsėjį tuometį garsų advokatą D. Zagrecką užfiksavo netoli Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pastato Vilniuje, Ulonų gatvėje.
Prokuratūra siekė įrodyti, kad D. Zagreckas, veikdamas kartu su kitais bylos nuteistaisiais – Oksana Sakalauskiene ir Egidijumi Galatilčiu – 2018 m. rugsėjį Lietuvos apeliacinio teismo patalpose, konspiracijos tikslais susitarė su teisėju V. Kažiu dėl susitikimo ne teismo patalpose ir tą pačią dieną su minėtu teisėju susitiko sutartoje vietoje, šalia VMI pastato. Per susitikimą advokatas V. Kažiui pasiūlė piniginį atlygį už tai, kad jis nagrinėdamas baudžiamąją bylą, panaikins Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį, kurioje sutuoktiniai buvo nuteisti turto iššvaistymo byloje bei minėtus asmenis išteisins.
STT surinktais ir į bylą pateiktais duomenimis, iškart po šio susitikimo su V. Kažiu, D. Zagreckas susitiko su E. Galatilčiu degalinėje, Rinktinės gatvėje, informavo jį apie susitikimą su teisėju ir pareikalavo, kad šio teisėjo papirkimui būtų perduotas kyšis.
D. Zagreckas Apeliaciniam teismui pasakojo, kad susitikimo adresą prie mokesčių inspekcijos jam nurodė V. Kažys.
„Kažys nurodė man adresą. Prieš tai susitikę teisme buvom, bet mes teisme nekalbėdavom“, – pasakojo D. Zagreckas.
Jis pasakojo, kad savo automobiliu važiavo paskui taip pat automobiliu važiuojantį V. Kažį.
„Aš iš paskos važiavau Kažio. Jis išėjo iš teismo ir aš išėjau iš teismo. Teisėjo mašina buvo teismo kieme, o mano netoli, Aukų gatvėje“, – sakė D. Zagreckas.
V. Kažys mano, kad D. Zagreckas jį sekė, tačiau D. Zagreckas atkirto, kad jam sekioti nereikėjo, jis žinojo, ko važiavo.
Bylą nagrinėjantys Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai sakė, kad pagal STT užfiksuotą įrašą, teisėjo ir advokato susitikimas trunka 18 sekundžių, tad ar per tokį trumpą laiką galima aptarti klausimus. Z. Zagreckas mano, kad jų susitikimas truko ilgiau, tiesiog STT nepavyko užfiksuoti viso susitikimo.
„Negavau atsakymo „ne“. Pažiūrėsiu, ar kažką pasakė. Aš išsakiau prašymą ir nuėjau. Paprašiau Kažio pažiūrėti, kokios tos bylos perspektyvos. Kažio atsakymas buvo teigiamas. Man, atrodo, kad aš pasiūliau 15 tūkstančių, praėjo tiek laiko,“ – susitikimą su V. Kažiu prisiminė D. Zagreckas.
Jis teigė, kad per susitikimą prie mokesčių inspekcijos Ulonų gatvėje perdavė teisėjui V. Kažiui, nuteistų sutuoktinių apeliacinio skundo pirmą lapą bei tiesiogiai pasiūlė teisėjui pinigų už palankų nuosprendį minėtiems sutuoktiniams. Bylos duomenimis, V. Kažys sutiko priimti ne mažesnį kaip 15 tūkst. eurų kyšį už sutuoktinių išteisinimą.
Konfiskuos pinigus iš buvusio teisėjo
Lietuvos apeliacinis teismas sugriežtino nuosprendį ir buvusiam Vilniaus apygardos teismo teisėjui Henrichui Jaglinskiui. Jis anksčiau buvo pripažintas kaltu tik dėl prekybos poveikiu ir papirkimo. Nauju nuosprendžiu eksteisėjas pripažintas kaltu ir dėl neteisėto praturtėjimo, iš H. Jaglinskio bus konfiskuota 50,34 tūkst. eurų.
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apygardos teismas, išteisindamas H. Jaglinskį dėl neteisėto praturtėjimo (kratos metu rastų ir teisėtomis pajamomis nepagrįstų 50 tūkst. eurų), padarė teisės aiškinimo ir taikymo klaidą. Apeliacinis teismas, priešingai nei aiškino apygardos teismas, konstatavo, kad neteisėto praturtėjimo bylose kaltas asmuo yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už visą teisėtomis pajamomis nepagrįstą bendrosios sutuoktinių jungtinės nuosavybės teise turėtą turtą, jo nedalijant į dvi dalis.
Minėti teisėjai nuteisti toje pačioje byloje, kaip ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir tarybos narys Aivaras Kadziauskas.
Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad R. Malinauskas ir A. Kadziauskas pagrįstai nuteisti už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, Oksana Sakalauskienė – už prekybą poveikiu ir papirkimą Vijūnėlės dvaro ir dar trijose bylose, dalyje veikų veikiant organizuota grupe, taip pat už pasikėsinimą prekiauti poveikiu bylose dėl Migracijos departamento sprendimų.
Jos sutuoktinis Ernestas Sakalauskas nuteistas už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, veikiant organizuota grupe, Egidijus Galatiltis – už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, prekybą poveikiu ir papirkimą vienoje iš dviejų bylų ir pasikėsinimą prekiauti poveikiu bylose dėl Migracijos departamento sprendimų, buvęs Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėjas Aringas Kartanas, Vasilijus Menkovas, Romutis Stočkūnas, Rolandas Vasiliauskas – už prekybą poveikiu.
Šioje byloje taip pat lieka nuteisti dar trys teisėjai: buvęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Konstantinas Gurinas ir buvęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys.
E. Laužikas lieka pripažintas dėl kyšininkavimo, jam skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir dar 5 tūkst. eurų bus konfiskuoti.
K. Gurinui už kyšininkavimą lieka anksčiau paskirta 17,5 tūkst. eurų bauda ir 7 tūkst. eurų konfiskavimas.
R. Rainiui lieka galioti 16,5 tūkst. eurų bauda, dar 6 tūkst. eurų bus konfiskuoti.
Apeliacinio teismo vertinimu, byloje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad E. Galatiltis kartu su O. Sakalauskiene ir D. Zagrecku prekiavo poveikiu ir papirko teisėją K. Guriną, todėl E. Galatiltis dėl šių kaltinimų išteisintas.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat buvo perkvalifikuotos kai kurios nusikalstamos veikos, patikslintos įrodytomis pripažintos kai kurių nusikaltimų padarymo faktinės aplinkybės (pvz., dėl E. Laužiko ir O. Sakalauskienės veikimo laikotarpio, neteisėtų veiksmų, dėl kurių atlikimo buvo susitarta ir kurie buvo atlikti, O. Sakalauskienės perduoto ir E. Laužiko priimto kyšio dydžio, dėl R. Rainio, A. Kartano ir K. Gurino atliktų neteisėtų veiksmų), ištaisyta klaida dėl neteisingai nurodyto A. Kartanui paskirtos minimalios baudos dydžio.
20 metų trukusi E. Laužiko teisėjo karjerą nutrūko 2019 m. kai, įtarus korupciniais nusikaltimais, buvo sulaikyti įvairių grandžių teisėjai, advokatai, jų klientai, verslininkai.
2018 m. gruodį prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo prieš kelis teisėjus, tarp jų ir E. Laužiką. Tuometis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis 2019 m. vasario mėn. paprašė prezidentės Dalios Grybauskaitė leisti E. Laužiką ir kitus teisėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Prezidentė su tokiu prašymu sutiko ir priėmė atitinkamą dekretą.
Teisėjai buvo sulaikyti, kai kurie kurį laiką buvo suimti ir laikomi tuometiniame Lukiškių kalėjime.
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