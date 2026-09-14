Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos

Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis šioje byloje įsiteisėjo – Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jis turės sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų.
Kadangi nuosprendis R. Malinauskui nepakeistas, ilgametis Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų, o Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikins mero įgaliojimus pagal Rinkimų kodekso reikalavimus.
Kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau kaip metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
Byloje baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas ne tik Druskininkų meras R. Malinauskas, bet ir jo buvęs patarėjas ir dabartinis tarybos narys Aivaras Kadziauskas, įvairių teismų grandžių teisėjai, kurie sprendė Vijūnėlės dvaru susijusius klausimus.
R. Malinauskas kaltės nepripažino ir per apklausą Kauno apygardos teisme. Jis nurodė, kad niekada nei su A. Kadziausku, nei su kuo kitu nevedė derybų dėl pinigų davimo ar kažkieno papirkimo – visi pinigai tiesiog buvo mokami už teisines paslaugas.
ELTA primena, kad pernai balandį Kauno apygardos teismas korupcijos byloje kaltais pripažino ne tik R. Malinauską, bet ir Druskininkų tarybos narį A. Kadziauską. Pastarajam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
A. Kadziausko skundas taip pat atmestas, jis neteks tarybos nario pareigų.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo meras planavo baigtą pastatą perpirkti.
Nusikaltimus teisėsaugai padėjo atskleisti buvęs advokatas Drąsutis Zagreckas, jis dabar yra saugomas valstybės.
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