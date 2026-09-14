Draudžiamų daiktų permetimų į kalėjimus fiasko: pareigūnų rankose ir veidu į žemę

Kaip teigiama, rugsėjo 13 d. LKT Marijampolės kalėjimo Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai kalėjimo prieigose sulaikė asmenį, ketinusį į kalėjimo teritoriją permesti draudžiamus daiktus.
Atliekant sulaikyto asmens apžiūrą rasti trys paketai ir žvejybinė meškerė. Išardžius paketus juose aptikta dešimt mobiliojo ryšio telefonų, dešimt SIM kortelių, išmanusis laikrodis, du išmaniojo laikrodžio įkrovikliai ir ritinėlis vielos.
Kitą dieną, rugsėjo 14-ąją, panašus atvejis užfiksuotas Pravieniškėse. LKT Pravieniškių 2-ojo kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas už kalėjimo teritorijos, tarp apsaugos bokštelių, sulaikė asmenį. Sulaikytasis prisipažino atvykęs turėdamas tikslą permesti į kalėjimo teritoriją nuteistiesiems draudžiamus daiktus.
Pas asmenį rasti šeši nauji mobiliojo ryšio telefonai, šešios išankstinio mokėjimo SIM kortelės „Pildyk“, šešios virvės po 25 metrus, du ritinėliai skaidrios lipnios juostos, penkiolika vinių, šeši metaliniai vamzdeliai, plaktukas, pirštinės ir medinės lentelės.
Abiem atvejais draudžiami daiktai į kalėjimų teritorijas nepateko, o sulaikytiems asmenims pradėtos administracinės teisenos.
Kaip skelbia LKT, užtikrinant kalėjimų ir jų prieigų saugumą pasitelkiamos ir techninės priemonės. Ypač reikšmingas termovizorinių kamerų naudojimas. Jos padeda pareigūnams stebėti kalėjimų prieigas, operatyviai pastebėti įtartinus asmenis ir užkirsti kelią bandymams perduoti draudžiamus daiktus.
LKT, derindama pareigūnų profesionalumą, kriminalinės žvalgybos informaciją ir šiuolaikines technines priemones, nuosekliai stiprina kalėjimų apsaugą ir siekia, kad draudžiamus daiktus bandantys perduoti asmenys būtų kuo greičiau nustatyti ir sulaikyti.
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