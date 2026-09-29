„Čekiukų“ tyrime įtarimai pareikšti Alytaus rajono vicemerui Aurimui Truncei

Kaip antradienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2019–2023 metais eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, A. Truncė galėjo piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi bei sukčiaudamas pateikti suklastotus dokumentus apie degalų išlaidas.
Taip politikas savivaldybės administracijai galimai padarė 16,7 tūkst. eurų turtinę žalą.
Įtarimai taip pat pateikti Kalvarijos tarybos nariams Juozui Mačiui ir Algiui Kaleinikui, Akmenės rajono tarybos nariui Linui Lileikiui, Prienų rajono tarybos nariui Vaidotui Karveliui ir Jonavos rajono tarybos nariams Aldonai Balutienei ir Liudui Mediekšai.
Pasak STT, tarybos nario išlaidų apyskaitose įtvirtinę galimai melagingus duomenis apie degalų išlaidas, J. Mačys savivaldybei padarė 3,3 tūkst. eurų, A. Kaleinikas – 2,8 tūkst. eurų, L. Lileikis – 2,4 tūkst. eurų, V. Karvelis – 10,7 tūkst. eurų, o L. Mediekša – 20,8 tūkst. eurų turtinę žalą.
A. Butautienė už tarybos narės veiklai galimai nepatirtas degalų ir automobilio plovyklos išlaidas gavo 4,3 tūkst. eurų išmokų, teigia teisėsauga.
Minėti politikai įtariami piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu, kai kurie taip pat – sukčiavimu ir turto pasisavinimu.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 24 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo, įtarimai yra pateikti 35 esamiems ir buvusiems tarybų nariams.
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