„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems tarybų nariams

Kaip teigiama bendrame prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešime, įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti Jonavos rajono savivaldybės tarybos narei Marijonai Širvelienei.
Anot teisėsaugos, M. Širvelienė, 2019–2023 m. eidama Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu M. Širvelienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 14 tūkst. 432 eurų turtinę žalą.
Kaip nurodo prokuratūra ir STT, buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Andrejus Štombergas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu A. Štombergas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 14 tūkst. 233 eurų turtinę žalą.
Pasak teisėsaugos, buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Brukas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu G. Brukas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 tūkst. 764 eurų turtinę žalą.
Įtarimai pareikšti ir Vytautui Šunskiui, kuris, anot STT ir prokuratūros, 2019–2023 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu V. Šunskis Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 1 tūkst. 247 eurų turtinę žalą.
Kaip pranešė teisėsauga, buvęs Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Juozas Švedas, 2021–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu J. Švedas Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 3 tūkst. 731 eurų turtinę žalą.
Laima Rudienė, anot STT ir prokuratūros, 2019–2023 m. eidama Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu L. Rudienė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 tūkst. 686 eurų turtinę žalą.
Teisėsaugos institucijų pranešime spaudai nurodoma, kad buvęs Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys Marijonas Mitkus, 2019–2021 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu M. Mitkus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 703 eurų turtinę žalą.
Anot STT ir prokuratūros, buvęs Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Vytas Bujanauskas, 2019–2023 m. eidamas šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu V. Bujanauskas Prienų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 tūkst. 239 eurų turtinę žalą.
Šiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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