 „Čekiukų“ byloje įtarimai panaikinti Antanui Sireikai ir Jonui Bartkui

„Čekiukų“ byloje įtarimai panaikinti Antanui Sireikai ir Jonui Bartkui

2026-06-20 19:30
BNS inf.

Ikiteisminį tyrimą dėl Šiaulių miesto politikų „čekiukų“ nutraukusi prokuratūra panaikino įtarimus savivaldybės tarybos nariams Antanui Sireikai ir Jonui Bartkui.

Antanas Sireika (kairėje), Jonas Bartkus (dešinėje)
Antanas Sireika (kairėje), Jonas Bartkus (dešinėje) / T. Biliūno/BNS nuotr.

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Apie tai šeštadienį pranešė LRT naujienų portalas.

Toks Šiaulių apygardos prokuroro Andrejaus Mirnyj sprendimas reiškia, kad baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose nebus patraukta daugiau Šiaulių politikų.

Buvęs krepšinio treneris A. Sireika LRT atsisakė komentuoti sprendimą, akcentuodamas, kad jis dar nėra įsiteisėjęs.

Kaip rašė BNS, A. Sireika ir J. Bartkus buvo įtariami piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir turto pasisavinimu. Jiems anksčiau inkriminuota atitinkamai 3 tūkst. ir 4,3 tūkst. eurų turtinė žala savivaldybei.

Tokį nuostolį, kaip skelbė prokuratūra, praėjusią kadenciją sukėlė šių politikų veiklai skirtų miesto lėšų naudojimas ne pagal paskirtį įsigyti degalams.

Nacionalinio transliuotojo duomenimis, A. Sireika pernai liepą–rugsėjį Šiaulių miesto savivaldybės administracijai grąžino daugiau nei 9,6 tūkst. eurų. J. Bartkus LRT nurodė savivaldybei grąžinęs beveik 5 tūkst. eurų.

A. Sireika į tarybą išrinktas su Šiaulių mero Artūro Visocko rinkimų komitetu „Dirbame miestui“. J. Bartkus į tarybą pateko su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašu.

Šiame straipsnyje:
Antanas Sireika
čekiukų byla
Jonas Bartkus

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