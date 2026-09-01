Automobilyje rastose talpose – naminės degtinės kvapas: policija pradėjo tyrimą

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 15.50 val. Jurbarke sustabdytas ir patikrintas automobilis „Mersedes-Benz“, kurio viduje rastos ir paimtos keturios talpos po penkis litrus su skysčiu, turinčiu naminės degtinės kvapą.
Iš viso rasta ir paimta apie 20 litrų skysčio, kurio kvapas būdingas naminei degtinei.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
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