Alytuje vyras peiliu sužalojo jauną moterį

2002 metais gimusi moteris, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
1997 metais gimęs įtariamasis uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Alytuje, Naujojoje gatvėje, bute konflikto metu vyras sekmadienį peiliu sužalojo moterį, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
2002 metais gimusi moteris, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
1997 metais gimęs įtariamasis uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Naujausi komentarai