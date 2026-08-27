Alytaus policijos pareigūnai tęsia dingusios nepilnametės paiešką

J. Ilinskaitė yra apie 171 cm ūgio, apie 52 kg svorio, tamsių ilgų plaukų. Ką vilkėjo nėra žinoma.
Vykdant paiešką patikrintos gydymo įstaigos, apklausti artimieji, kaimynai, peržiūrėti mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašai. Pareigūnai atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos.
Asmenų, žinančius apie nepilnametės buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.
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