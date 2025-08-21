Vykdant reidus aplinkosaugininkai nustatė beveik 70 pažeidimų saugomose teritorijose

Kaip rugpjūčio 21 d. pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), rugpjūčio 13–15 dienomis poilsiautojų elgesys tikrintas Plazės gamtiniame rezervate, Būtingės geomorfologiniame draustinyje ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke.
„Vykdydami akciją „Poilsiauk atsakingai“, pastebime, kad dažnai žmonės nežino, jog gamtiniuose rezervatuose lankytis draudžiama“, – pranešime cituojamas Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Grudzinskas.
„Rekomenduojame prieš leidžiant laiką gamtoje pasidomėti, kur galima lankytis, o keliaujant automobiliais – atkreipkite dėmesį, kad turite parkuotis tik tam skirtose vietose”, – sakė jis.
Pasak aplinkosaugininkų, vykdant reidus Plazės gamtiniame rezervate, nustatyta 20 pažeidėjų, kurie neteisėtai lankėsi rezervato teritorijoje.
Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Naglių gamtiniame rezervate, aplinkosaugininkai nustatė šešis pažeidimus dėl motorinių transporto priemonių parkavimo neleistinose vietose.
Būtingės geomorfologiniame draustinyje per dvi reido dienas nustatytas 41 pažeidimas. Pareigūnai pastebėjo motorines transporto priemones, kurios buvo priparkuotos ne tam skirtose vietose – ant vejos ir prieigose prie kopų.
Atsakingiems asmenims už pažeidimus bus taikomos administracinės nuobaudos, kurių dydis siekia nuo 30 iki 150 eurų.
Saugomos teritorijos – nacionaliniai parkai, draustiniai, rezervatai ir kiti vertingi ekosistemų tipai, yra itin svarbios dėl savo biologinės, kraštovaizdžio ir kultūrinio paveldo reikšmės. Pažeidimai šiose vietovėse gali turėti ilgalaikį ar negrįžtamą poveikį aplinkai.
Pasitikrinti saugomas teritorijas galima Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapyje ir Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapyje.
