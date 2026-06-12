Vandalams vis kliūva knechtai

Smilksta nuorūkos
Klaipėdiečių dėmesį patraukė prie vieno senamiesčio baro esantis knechtas, ant kurio matyti paliktos cigarečių nuorūkos.
„Klaipėdos centre – šiukšlės, nuorūkos ant Lietuvą garsinusiems žmonėms skirto knechto. Šiukšliadėžė stovi vos už kelių metrų, tačiau kai kuriems paprasčiau nuorūkas palikti ant atminimo ženklo. Turistams pasakoti apie pagarbą jūrinei istorijai darosi vis sunkiau“, – apmaudo neslėpė netvarką užfiksavęs gidas Antanas Jonaitis.
Vyriškio teigimu, problema – ne tik nuorūkos. Vasarą prie kai kurių knechtų sustatomi lauko kavinėms priklausantys staliukai, todėl atminimo ženklai tampa sunkiau pastebimi ir praranda savo simbolinę reikšmę.
Tai ne dekoracija ir ne staliukas.
„Tai ne dekoracija ir ne staliukas. Šie knechtai įrengti pagerbti Lietuvos buriuotojus ir svarbius istorinius įvykius. Apmaudu matyti, kad jie naudojami visai ne pagal paskirtį“, – pažymėjo A. Jonaitis.
Niokoja tyčia?
Žmonės spėja, kad atminimo ženklas gali būti tyčia niokojamas, kadangi tokia pat situacija jau buvo pastebėta ir kovo mėnesį.
Tuomet baro „Bardakas“, esančio prie šio pelenine pavirtusio knechto, atstovai tikino, kad peleninė šioje vietoje atsirado ne jų iniciatyva.
„Tikrai peleninės savo iniciatyva nesugalvotume padėti tokioje vietoje. Pamatę, jog kažkas kitas padarė, iš karto ją išmestume ir atminimo simbolį nuvalytume. Tikimės, kad ir kiti praeiviai neliks abejingi – apie tokius atvejus praneš šalia esančioms įstaigoms“, – komentavo įstaigos atstovai.
Tikisi daugiau pagarbos
Dar daugiau nerimo sukėlė Žvejų krantinėje pastebėtas kitas sulaužytas knechtas. Šalia jo matyti ir apgadinta danga – suskilusios grindinio plytelės.
Tokiam „darbui“ padaryti reikėjo gyvuliškos jėgos.
Spėliojama, kodėl kažkas sugalvoja tokius istorinius objektus niokoti.
Klaipėdiečiai viliasi, kad miesto simboliams ir istorinei atminčiai ateityje bus rodoma daugiau pagarbos, o knechtai netaps nei peleninėmis, nei vandalų taikiniais.
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