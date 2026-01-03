 Uostamiestyje vagis nugvelbė keliautojo kuprinę

Uostamiestyje vagis nugvelbė keliautojo kuprinę

2026-01-03 11:08
Daiva Janauskaitė

Keliautojai Klaipėdoje turi neprarasti budrumo. Net autobusų stotyje, kur laukimo salėje paprastai būna nemažai žmonių, tyko vagys.

Uostamiestyje vagis nugvelbė keliautojo kuprinę
Uostamiestyje vagis nugvelbė keliautojo kuprinę / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Penktadienio pavakarę, prieš pat 17 val., žmogus trumpam paliko be priežiūros savo kuprinę, kurioje buvo jo asmeniniais daiktai, dokumentai, ausinės ir pinigai.

Grįžęs į tą vietą, kur vos prieš kelias minutes paliko be priežiūros kuprinę, jos neberado.

Apie vagystę 40-metis vyras iškart pranešė policijai.

Labai greitai kuprinė buvo rasta netoli stoties, S. Nėries gatvėje. Joje tebebuvo visi savininko daiktai, išskyrus pinigus. Žmogus prarado 1470 eurų.

Tikėtina, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vagį ir pareigūnams pavyks jį identifikuoti.

Kitas klausimas, kada pareigūnai imsis realių veiksmų šiame penktadienio vakarą pradėtame vagystės tyrime.

Šiame straipsnyje:
autobusų stotis
keliautojas
pavogė kuprinę

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų