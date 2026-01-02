Aurimas Mockus ryžosi drastiškiems išvaizdos pokyčiams: vos pavyksta atpažinti

Vaizdo įrašą A. Mockus paviešino socialiniame tinkle „Facebook“. Jame matyti pats skutimosi procesas, o kartu – ir kilni iniciatyva, paskatinusi šį sprendimą. Dar prieš tai keliautojas buvo paskelbęs vadinamąjį „Šventinį barzdos aukcioną“. Jis pažadėjo atsisveikinti su barzda tuo atveju, jei žmonės aukos pinigų Rimanto Kaukėno paramos grupei, padedančiai onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Didžiausią sumą – 150 eurų – paaukojo Vytautas Juška. Būtent jam atiteko ir pažadėtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Aurimas atsisveikina su savo barzda.
„Didžiausią sumą už barzdos nusiskutimą paaukoti į Rimanto Kaukėno paramos grupę pasisiūlė Vytautas Juška, tad naujuosius pasitinku šiek tiek atsišviežinęs.
Įdomu sulaukti komentarų su įvertinimais, kaip geriau – SU ar BE.
SU NAUJAIS VISUS JUMIS!
Vietname mes jau švenčiame“, – rašė A. Mockus.
Įrašas akimirksniu sulaukė didžiulio dėmesio – jį peržiūrėjo daugiau nei 108 tūkst. žmonių, vaizdo įrašas surinko beveik tūkstantį reakcijų ir daugiau nei pusantro šimto komentarų.
Sekėjai aktyviai dalijosi nuomonėmis apie naują keliautojo išvaizdą. Dauguma pripažino – be barzdos Aurimas atrodo gerokai jaunesnis.
„Aišku BE, minus 10 m“, – rašė viena sekėja.
„Bet tai ne toks tu ir senas, kaip kad atrodei“, – nuomone dalijosi kitas.
„Visada galvojau, kam šitam gražiam vyrui barzda ta bjauri ir įdomu, kaip atrodytų be jos. Ir va – prašau, naujametinis stebuklas. Dar gražesnis, jaunesnis“, – pridūrė kita.
„Žinoma, be barzdos tokios ilgos ir jaunesnis 10 metukų atrodai, su barzda – 10 senesnis, liuks, šaunuolis“, – rašė komentatorė.
„Galvojau, kad tu vyresnis. Dabar panašu, kad ne, – jaunuolis. Sveikinu!“ – pastebėjo sekėja.
„Su barzda rimtesnis vyras, bet be jos atjaunėjęs“, – savo nuomone pasidalijo internautas.
Akivaizdu, kad net ir spontaniškas sprendimas gali tapti ne tik gera pramoga, bet ir prasminga iniciatyva – ypač kai jis padeda tiems, kam pagalbos labiausiai reikia.
