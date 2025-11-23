Uostamiestyje piktavaliai nusitaikė ir į padangas

„Kaimynėliai, apsižiūrėkite padangas, gal rasite prikištų varžtų. Servisas patvirtino, kad neįmanoma taip užvažiuoti, visi požymiai rodo tyčinį kenkimą“, – su kaimynais savo nemalonia patirtimi pasidalijo Žvejybos uoste gyvenantis klaipėdietis.
Viena moteris patvirtino, kad ketvirtadienį iš savo automobilio, kuris buvo pastatytas Naikupės g. 7A, taip pat ištraukė vinį. Dar vienas žmogus pasidalijo, kad pradurtas padangas rado Naikupės g. 17A.
Manoma, kad kaimynai vairuotojams kenkia todėl, kad užima neva jų asmenines parkavimo vietas.
„Žalgirio g. 5 irgi nuolat tekdavo vinis traukti, nors niekada ant žolės nestačiau. Yra ligotų parazitų“, – piktinosi klaipėdietis.
„Naikupės g. 7 už namo buvau pastatęs prieš metus, tai irgi radau įkištą varžtą. Žalgirio g. 5 renovuotas namas, šalia gyvenu, tai man kažkada „kniso protą“, kad statau valdiškoje vietoje“, – sakė kitas klaipėdietis.
Tiek klaipėdiečiai, tiek policijos pareigūnai primena, kad automobiliuose yra gerai įtaisyti vaizdo stebėjimo registratorius, kurie galėtų užfiksuoti ir automobilių kenkėjus, ir kitus viešosios tvarkos pažeidėjus.
Medžiagą esą reikėtų perduoti pareigūnams, kurie, suradę pažeidėją, jį nubaustų.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 115 straipsnį, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
