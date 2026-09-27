Uostamiestyje ir Palangoje – smurtas

Pareigūnų suvestinės duomenimis, incidentas įvyko Klaipėdoje, Žemaičių gatvėje esančio namo kieme. 1982 metais gimęs vyras sužalojo 1983 metais gimusią moterį. Jai dėl patirtų sužalojimų prireikė medikų pagalbos, nukentėjusioji buvo išvežta į ligoninę.
Prieš moterį smurtavęs vyras į alkotesterį pripūtė 1,84 promilės ir dėl savo elgesio buvo uždarytas į areštinę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio pirmą dalį, kurioje nurodyta, kad tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio pirmoje dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Dar vienas smurto atvejis buvo fiksuotas Palangoje, Virbališkės tako gatvėje esančioje maitinimo įstaigoje. 1981 m. gimęs vyras, kaip įtariama, trenkė 1980 m. gimusiai moteriai. Taip pat atsisakė tikrintis neblaivumą.
Šiuo atveju buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 140 straipsnį, kuriame nurodyta, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
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