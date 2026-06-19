 Uostamiesčio Daržų gatvėje nuvirto siena

Uostamiesčio Daržų gatvėje nuvirto siena (Atnaujinta)

2026-06-19 14:00
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdos senamiestyje esančioje Daržų gatvėje laikinai sustabdytas transporto judėjimas dėl nugriuvusios dalies pastato sienos. Teritorija aptverta stop juosta, pastatytas ir eismą draudžiantis kelio ženklas. Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad ši situacija – laikina.

Nepatogumai: nurodoma, kad eismas Daržų gatvėje bus ribojamas laikinai.
Nepatogumai: nurodoma, kad eismas Daržų gatvėje bus ribojamas laikinai. / I. Kiseliovaitės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nugriuvusi siena pastebėta ties Daržų gatvės 4-uoju pastatu. Baiminantis, kad nepradėtų griūti ir kitos jo dalys, nuspręsta jį visą aptverti stop juosta.

„Informuojame, kad nugriuvus daliai pastato, esančio Daržų g. 4, sienos, saugumo sumetimais laikinai uždarytas eismas Daržų gatvės ruože nuo Daržų g. 4 iki įvažiavimo į Tiltų g. 24 kiemą. Dėkojame už supratingumą“, – trumpai informavo Klaipėdos savivaldybė.

Dėl susidariusios situacijos vairuotojams, norintiems išvažiuoti į Tiltų gatvę, tenka apsisukti ir rinktis kitą kryptį – sukti į Vežėjų gatvę arba grįžti atgal Daržų gatve.

Gyventojai ir miesto svečiai raginami laikytis nurodytų apribojimų ir apskrit

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Tiltų gatvė
nugriuvo statinio siena
ugniagesiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų