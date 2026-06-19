Uostamiesčio Daržų gatvėje nuvirto siena

Nugriuvusi siena pastebėta ties Daržų gatvės 4-uoju pastatu. Baiminantis, kad nepradėtų griūti ir kitos jo dalys, nuspręsta jį visą aptverti stop juosta.
„Informuojame, kad nugriuvus daliai pastato, esančio Daržų g. 4, sienos, saugumo sumetimais laikinai uždarytas eismas Daržų gatvės ruože nuo Daržų g. 4 iki įvažiavimo į Tiltų g. 24 kiemą. Dėkojame už supratingumą“, – trumpai informavo Klaipėdos savivaldybė.
Dėl susidariusios situacijos vairuotojams, norintiems išvažiuoti į Tiltų gatvę, tenka apsisukti ir rinktis kitą kryptį – sukti į Vežėjų gatvę arba grįžti atgal Daržų gatve.
Gyventojai ir miesto svečiai raginami laikytis nurodytų apribojimų ir apskrit
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