Tvenkinyje Plungėje skendo vyras

Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad šiandien, 16.03 val., skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie Gandingos hidroelektrinės tvenkinyje skęstantį žmogų.
Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos ir Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie incidentą taip pat perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai bei Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis pareigūnas informavo, kad šiuo metu vis dar vykdoma žmogaus paieška.
„Jo iš karto nerado, paviršiuje nesimatė, tad vykdoma paieška. Tvenkinys yra nemažas. Papildomai išsiųsti narai“, – teigė budintis pareigūnas.
Neatmetama tikimybė, kad asmuo gali būti nuskendęs.
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