Taikos prospekte – medikų automobilio ir „Volvo“ susidūrimas

Pirminiais duomenimis, greitosios medicinos pagalbos automobilis važiavo su įjungtais švyturėliais. Manoma, kad jo veikiausiai nepraleido „Volvo“ markės automobilio vairuotojas, todėl sankryžoje ir įvyko susidūrimas.
Pasak liudininkų, vairuotojas dar bandė ginčytis teigdamas, kad negirdėjo greitosios medicinos pagalbos automobilio sirenų.
Kol kas nėra oficialios informacijos apie galbūt nukentėjusius žmones ar tikslesnes avarijos aplinkybes.
Dėl avarijos Taikos prospekto ir Smiltelės gatvės sankryžoje kurį laiką galėjo būti sutrikdytas eismas, tad vairuotojams rekomenduota rinktis alternatyvius maršrutus ir būti itin atidiems važiuojant pro įvykio vietą.
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