Sutuoktinį nušovusi klaipėdietė už grotų praleis dešimt metų

„Skundas atmestas, konstatuota, kad bausmė nėra per griežta“, – Eltai sakė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė. LAT verdiktas yra galutinis.
45 metų R. Alijeva pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuteista kalėti penkiolika metų. Vėliau bylą peržiūrėjęs Lietuvos apeliacinis teismas bausmę sutrumpino iki dešimt metų.
Teismas nustatė, kad 2022 metų rugpjūtį moteris šeimos namuose Klaipėdoje sutuoktiniui priklausiusiu šaunamuoju ginklu šovė į jį keturis kartus. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis mirė įvykio vietoje. Moteris savo kaltės nepripažino nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme, ji tikino, kad įvykio neprisimena, vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį.
Bylą nagrinėję teisėjai padarė išvadą, kad, šaudydama iš artimo atstumo ir pažeisdama gyvybiškai svarbius organus, moteris suvokė savo veiksmų pasekmes ir jų norėjo. Tai, kad po nusikaltimo nukentėjusiajam nebuvo suteikta pagalba, įrodo, kad R. Alijeva siekė sutuoktinio mirties.
Be to, iš karto po nusikaltimo išeidama iš namų ji apsirengė laukui tinkamus rūbus, užrakino duris, pasiėmė rankinę, skambino savo ir nužudytojo telefonu įvairiems abonentams.
Tuo metu R. Alijevos advokatas Romualdas Drakšas teismą tikino, kad jo klientė buvo apsvaiginta prievartavimo narkotikais ir negalėjo valdyti savo veiksmų.
Įstatyme už šeimos nario nužudymą numatyta laisvės atėmimo nuo aštuonerių iki 20 metų bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Nužudytojo seseriai ir motinai iš nuteistosios priteista po 50 tūkst. eurų kompensacijos neturtinei žalai atlyginti ir jų turėtos teismo išlaidos.
Naujausi komentarai