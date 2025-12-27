LAT sprendžia, ar buvęs Kupiškio meras Bardauskas pagrįstai nuteistas dėl piktnaudžiavimo

Tuo metu prokuratūra mano, kad apkaltinamojo nuosprendžio nusipelnė ne tik buvęs rajono vadovas, bet ir tuo metu Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro vadove dirbusi Jolita Janušonienė. Kai gegužę D. Bardauską Lietuvos apeliacinis teismas nuteisė už piktnaudžiavimą, J. Janušonienė buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės.
Gegužę Lietuvos apeliacinis teismas D. Bardauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukurstymo klastoti dokumentus dėl koncerto kainos ir skyrė jam 14,4 tūkst. eurų baudą. Jam taip pat buvo atimta teisė ketverius metus užimti vadovaujamas pareigas viešajame ar privačiame sektoriuje.
Anksčiau merui buvo inkriminuotas ir kyšininkavimas bei prekyba poveikiu, 2023 m. gegužę jis buvo nuteistas, be baudos jam buvo skirtas draudimas dirbti vadovaujamą darbą, todėl D. Bardauskas neteko mero pareigų, o rajone buvo surengti nauji mero rinkimai.
Po metų, 2024 m. gegužę LAT panaikino apkaltinamąjį nuosprendį buvusiam Kupiškio rajono merui ir bylą grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tada LAT konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų, keliamų įrodinėjimo procesui, nes nepagrindė visų būtinųjų kyšininkavimo ir prekybos poveikiu nusikalstamų veikų požymių.
Po šio verdikto prokuratūra buvusio mero veiksmus perkvalifikavo į piktnaudžiavimą, jis buvo nuteistas ir pagal naująjį kaltinimą. D. Bardauskas ir su šiuo nuteisimu nesutiko, todėl byla vėl pateko į LAT teisėjų rankas.
Grynaisiais mokėta mero kabinete
Buvęs Kupiškio rajono savivaldybės vadovas nuteistas baudžiamojoje byloje dėl iš kelių bendrovių verslininkų gautų pinigų. Jie buvo mokėti už išskirtines prekybos sąlygas 2017, 2018 ir 2019 metais prie Kupiškio marių vykusių festivalius „Stichijos“, taip pat renginyje „Joninių ir Baltijos šalių motorlaivių čempionatas“.
Kai kurie verslininkai norėjo gauti išskirtines sąlygas prekiauti karštu maistu ir alkoholiniais gėrimais be konkurentų, todėl už išskirtines prekybos sąlygas festivalių metu bendrovių atstovai mokėjo pinigus. Mero gynyba tvirtino, kad verslininkų gauti pinigai gali būti laikomi tik parama, rinkėjai pasitikėjo meru ir jį rinko, tačiau Apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija padarė kitas išvadas.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje rašoma, kad tuomečio mero D. Bardausko veiksmai negali būti vertinami, kaip prašymas skirti teisės aktų numatytą savanorišką paramą, nes paramą, kaip ją numato Labdaros ir paramos įstatymo nuostatos, asmuo gali skirti laisva valia ir tokią, kokią jis turi galimybę skirti be jokio atlygio už tai ir mainų.
Pasak teismo, pinigus mokėję verslininkai nurodė, kad D. Bardauskui pinigus mokėjo tik už leidimo prekiauti suteikimą, ribojant kitų prekybininkų konkurenciją, t. y. už išskirtinių sąlygų jiems sudarymą.
„Be to, pats faktas, kad meras nurodydavo konkrečias tariamos paramos sumas, o verslininkai derėdavosi dėl mažesnių sumų sumokėjimo ir dėl prekybininkų skaičiaus, vėliau reiškė nepasitenkinimą dėl tam tikrų sąlygų už sumokėtą tariamą paramą nevykdymo, taip pat ir faktas, kad D. Bardauskas sugrąžino dalį sumokėtų pinigų, kai veikė ne pagal prekybininkų sąlygas, leidžia daryti tvirtas ir jokių abejonių nekeliančias išvadas, kad sumokėtos ir susitartos sumokėti pinigų sumos už dalyvavimą festivalyje „Sirenos“ 2017–2018 metais, buvo mokama ne kaip parama, o kaip tam tikras neoficialus mokestis už valstybės tarnautojo veikimą, siekiant gauti leidimą vykdyti prekybą maistu ir kad sumokėjus šį mokestį, kiti, panašias paslaugas teikiantys, asmenys, to daryti negalės“, – rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje.
Teismo nuosprendyje cituojama liudytoja V. P. nurodė, kad dėl dalyvavimo festivaliuose „Sirenos“, meras D. Bardauskas buvo sukūręs tokią sistemą – norėdami prekiauti festivalyje, verslininkai už tai turi sumokėti mero nurodytas pinigų sumas.
Moteris liudijo, kad 2017 m. ji kartu su kita įmone sumokėjo merui 6 tūkst. eurų grynaisiais ir tą padarė jo darbo kabinete. Buvo sutarta, kad festivalyje prekiaus tik dvi įmonės. Dėl sumokėtos pinigų sumos jokia sutartis nebuvo pasirašyta, taip pat nebuvo išrašyti jokie dokumentai.
Tačiau į festivalį atvykusi verslininkė pamatė, kad jame prekiauja dar viena įmonė. Kadangi meras nesilaikė susitarimo sąlygų, renginio metu jis jai grynaisiais pinigais grąžino 2 tūkst. eurų.
Dėl dalyvavimo 2018 m. festivalyje, ji taip pat kalbėjo su meru, kuriam pažadėjo po renginio sumokėti 4 tūkst. eurų, už tai, kad festivalyje dalyvaus tik dvi įmonės. Meras sutiko su tokiu pasiūlymu.
Festivalio metu minėta liudytoja verslininkė nedaug uždirbo, nes meras vėl nesilaikė susitarimo – priėmė festivalyje prekiauti dar vieną prekybininką. Todėl ji su kita dalyvavusia įmone nusprendė susitartos 4 tūkst. eurų pinigų sumos jam nemokėti.
Bardauskas tikina pats negavęs jokios naudos
Buvęs Kupiškio meras su savo advokatu Gediminu Marcinkevičiumi praeitą savaitę atvyko į LAT posėdį Vilniuje. Jie skundėsi teisėjams, kad byla vyksta jau šešerius metus.
Man sunku suprasti, kokią žalą padariau, gal ne viską dariau korektiškai.
„Asmeninės naudos nesiekiau ir neturėjau. Viską, ką dariau – dėl visuomenės, dėl Kupiškio krašto, Kupiškio žmonių. Kad ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje būtume žinomi. Turėjau ir tebeturiu žmonių pasitikėjimą, 2023 m. trečią kartą buvau išrinktas meru, ir po įsigaliojo nuosprendžio mandatas buvo panaikintas. Man sunku suprasti, kokią žalą padariau, gal ne viską dariau korektiškai“, – LAT posėdyje kalbėjo meras.
Tuo metu valstybės kaltintoja Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Dalia Markauskienė mano kitaip – ji sako, kad buvusio rajono vadovo veiksmai buvo korupcinio pobūdžio, buvo skatinama korupcija ir siūloma dalyvauti tik toms įmonėms, kurios sumoka neoficialų mokestį.
Prokurorė mano, kad su eksmeru turi būti nuteista buvusi Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro vadove dirbusi J. Janušonienė. Pasak prokurorės, minėtas centras buvo renginių organizatorius, o J. Janušonienė užėmė aukštas pareigas.
„Janušonienė veikė savarankiškai, tris sutartis suklastojo tarp centro ir prekybininkų įmonių, tikrovės neatitinkantys duomenys buvo įrašyti“, – per posėdį sakė prokurorė.
Buvusį merą nuteisęs Lietuvos apeliacinis teismas akcentavo, kad renginių nauda nekelia abejonių, o visuomenė, kuri dažnai nežino visų tokio renginio organizavimo aspektų bei galimų neteisėtų veiksmų juos organizuojant, valdžios veiksmus gali vertinti labai palankiai ir tik teigiamai.
„Visgi, šioje byloje nustatyti ir aptarti įrodymai, liudytojų parodymai, slapta užfiksuoti pokalbiai bei rašytinių įrodymų visuma atskleidžia ir patvirtina byloje nagrinėtų renginių organizavimo neviešus ir iš esmės korupcinius neteisėtus veiksmus“, – rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendyje.
Teismas konstatavo, kad susitarimai apribojo dalies prekybininkų galimybes dalyvauti renginiuose, kad jie skundėsi neturėję tokios galimybės ir pažeidė jų interesus.
Teisėjai atkreipė dėmesį, kad slapta 2019 m. kovo 20 d. užfiksuotame pokalbyje D. Bardauskas ir J. Janušonienė patys atskleidžia, kad jie aiškiai suprato savo veiksmų neteisėtą ir net nusikalstamą pobūdį, pripažindami, kad už tokį elgesį gali būti rimtai nubausti.
„Ten tuos tris paimsim iš tų. Dabar jau sąmokslininkė kartu su manimi“, – sakė D. Bardauskas.
„Jo, jeigu ką, kartu pasodins“, – sakė J. Janušonienė.
Mero nuteisimas už sukurstymą klastoti dokumentus dėl koncerto kainos susijęs su žinomo atlikėjo Gyčio Paškevičiaus pasirodymu – rajono vadovas ilgai derėjosi su atlikėjo vadybininku dėl koncerto kainos. Meras siūlė nuslėpti mokesčius: dalį pinigų mokėti oficialiai, kitą dalį grynais.
Per tyrimą buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. lapkričio iki 2019 m. kovo atlikėjo vadybininkas ir tuometis meras kontaktavo net 33 kartus, buvo kalbama apie sutarties dėl G. Paškevičiaus koncerto pasirašymo aplinkybes ir joje nurodytiną koncerto kainą.
2019 m. kovo 13 d. susitikimo metu D. Bardauskas sakė, kad „siūlo variantą, sakykim, viena kaina ant sutarties oficialiai, viena būtų grynaisiais, (..) neapskaitomas, kaip sakant, kalba eitų apie tris tūkstančius grynaisiais“.
„Mano toks siūlymas yra, tai yra rimta visai, koncerto dieną, vokelį“, – tuomečio mero žodžius užfiksavo specialiosios tarnybos.
LAT savo nutartį išnagrinėtoje byloje skelbs kitų metų sausio 15 d.
