Skirtinguose Klaipėdos daugiabučių kiemuose – tas pats apgadintas „Opel“

Kadangi automobilis per kelias dienas buvo matomas skirtingose uostamiesčio vietose, kyla klausimų, kaip transporto priemonė iš vienos vietos į kitą galėjo nukeliauti be papildomų keblumų.
Anot liudininkų, iš pradžių automobilis buvo pastebėtas Vaidaugų g. 7 esančiame daugiabučių namų kieme. Esą ten jis ir buvo apgadintas, o vėliau užfiksuotas Šilutės pl. 70 aikštelėje, netoli parduotuvės. Kaip smarkiai apgadinta transporto priemonė iš vienos vietos pasiekė kitą, kol kas neaišku.
Tarp klaipėdiečių jau keliamos įvairios versijos. Viena jų – automobilis galėjo tapti keršto objektu, nes buvo pastatytas neleistinoje vietoje. Neatmetama prielaida, kad į automobilį galėjo būti mestas koks nors sunkus daiktas.
Kas iš tiesų nutiko ir kas taip smarkiai apgadino automobilį, turėtų paaiškėti išsiaiškinus visas aplinkybes.
Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai nurodė, jog rugpjūčio 22 d. apie 00.56 val. buvo gautas pranešimas apie gadinamą automobilį. Transporto priemonę galimai gadino pats savininkas.
(be temos)