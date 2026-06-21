Šilutėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus

Bendrasis pagalbos centras (BPC) pranešimą gavo 15.04 val.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Ugniagesiai teigė, kad automobilis apsivertė ant stogo. Nukentėjo vairuotojo ranka, ji buvo prispausta, ugniagesiai, panaudoję savo techniką, ranką išlaisvino.
Žmogus buvo perduotas medikams.
Naujausi komentarai