 Šilutėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus

Šilutėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus

2026-06-21 15:57 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį Šilutėje, Pramonės gatvėje, eismo įvykio metu nukentėjo žmogus.

<span>Šilutėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus</span>
Šilutėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

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Bendrasis pagalbos centras (BPC) pranešimą gavo 15.04 val.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. 

Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiam policijos komisariatui.

Ugniagesiai teigė, kad automobilis apsivertė ant stogo. Nukentėjo vairuotojo ranka, ji buvo prispausta, ugniagesiai, panaudoję savo techniką, ranką išlaisvino.

Žmogus buvo perduotas medikams. 

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija Šilutėje
sužalotas žmogus
per avariją Šilutėje sužalotas žmogus

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