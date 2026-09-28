Savaitgalį – smurto protrūkiai

Pareigūnų suvestinės duomenimis, naktį iš penktadienio į šeštadienį, apie 2 val., Klaipėdoje, Kauno gatvėje, prie namo laiptinės kilo konfliktas tarp 2007 metais gimusios moters ir 2003 metais gimusio vyro. Įpykusi moteris išsitraukė peilį ir sužalojo vyrą. Dėl patirtų sužalojimų šis buvo išvežtas į ligoninę.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad moteris buvo neblaivi – ji į alkotesterį pripūtė 0,76 promiles.
Pareigūnai moterį išsivežė ir uždarė į areštinę.
Šeštadienį Klaipėdoje neblaivus 1982 metais gimęs vyras sužalojo 1983 metais gimusią moterį. Incidentas įvyko Žemaičių gatvėje, namo kieme. Dėl patirtų sužalojimų moteriai prireikė medikų pagalbos, ji buvo išvežta į ligoninę.
Vyras, į alkotesterį pripūtęs 1,84 promiles, buvo išgabentas į areštinę.
Dar vienas smurto atvejis fiksuotas Palangoje, Virbališkės tako gatvėje esančioje maitinimo įstaigoje. 1981 m. gimęs vyras, kaip įtariama, trenkė 1980 m. gimusiai moteriai. Pareigūnų paprašytas pasitikrinti blaivumą, tai daryti atsisakė.
Šeštadienio popietę į namus parvežtas nepilnametis sužalojo policijos pareigūną.
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko 17.18 val. Plungėje esančiame bute. Pirminiais duomenimis, 2012 metais gimęs jaunuolis, panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, gimusiam 1997 metais.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, išleistas gydytis ambulatoriškai. O nepilnametis perduotas motinai.
Policija surinko medžiagą dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Penktadienio vakarą Klaipėdoje, Taikos prospekte, siautėjo neblaivus vyras. Jis išdaužė prekybos centro pastato stiklą, taip pat eidamas važiuojamąją gatvės dalimi spyrė į pravažiuojantį automobilį. Žala šiuo metu yra tikslinama. Vyrui nustatytas 2,35 prom. neblaivumas. Jis buvo uždarytas į areštinę.
Šeštadienį Klaipėdos pareigūnai gavo pranešimą apie dviejų automobilių apgadinimą Lūžų gatvėje. Patirta žala – 1,9 tūkst. eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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