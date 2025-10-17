Rasta anksčiau Šilutės rajone dingusi moteris (Atnaujinta) 2025-10-17 14:00 ELTOS inf. Policija rado Šilutės rajone anksčiau dingusią Vaidą Būdvytytę (gim. 1972 m.). 3 Įmonių pulsas Kodėl mėsos gaminiai „Norfoje“ pigiausi? Dėl konkurencijos ir privačių prekių ženklų Miesto pulsas Kaune atidaryta nauja odontologijos klinika „Spadenta“: inovacijos, profesionalumas ir rūpestis Išskirtinė medžiaga Šalies pulsas Drąsios profesionalės: medikių patirtis fronte Išskirtinė medžiaga 60 Šalies pulsas Kaip neįsileisti Trojos arklio į Europos kultūrą Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), moteris rasta sveika ir gyva. Šiame straipsnyje: Vaida Būdvytytė ieško policija dingo be žinios Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra 1 Graži diena „HIFU“ ir „Wonder Face“: grožio procedūros, padedančios išryškinti veido kontūrus 4 Įmonių pulsas Premium HIFU – matomas odos patempimas be jokių operacijų 12 Intymi erdvė Be nepageidaujamų plaukelių visam laikui! 7 Įmonių pulsas Dirbtinis intelektas ir patyrę specialistai – saugumo garantas visą parą 3 Įmonių pulsas Nauji namai – senos grėsmės: kaip naujakuriams apsaugoti savo turtą 7 Įmonių pulsas Nuo šuns iki modernios signalizacijos: tyrimas parodė, kas lietuviams suteikia daugiausia saugumo Įmonių pulsas Praktika statybų srityje: vien parašo studentai nebenori – ieško realių augimo galimybių Miesto pulsas ACE²-EU: vertybių ir mobilumo savaitė Lietuvos inžinerijos kolegijoje 76 Miesto pulsas LIK kartu su Lietuvos šaulių sąjunga vystys dronų pajėgumus 16 Įmonių pulsas Tėčio valia: iš anksto suplanuotos laidotuvės tapo šviesiu atsisveikinimu 29 Įmonių pulsas Kaune – galimybė atsisveikinti kremuotus palaikus išbarstant upėje 5 Įmonių pulsas Užsienyje populiarėja kremavimas vandeniu: ar šios paslaugos galime tikėtis ir Lietuvoje? 21 Įmonių pulsas „Pamiškė“ jau laukia naujakurių: laikas įsikelti į naujus namus 15 Įmonių pulsas Projekto „Krėvės80“ pabaigtuvės: miesto parkų apsuptyje 17 Įmonių pulsas Projektas „Batumis“: gamtos ir komforto apsuptyje Susijusios naujienos Policijos pareigūnai sukelti ant kojų: išėjęs į mokyklą dingo paauglys Drąsius dvi dienas – jokių žinių Sostinės policija prašo pagalbos: Italijoje dingo lietuvis Išėjęs iš namų Tauragės rajone be žinios dingo Stasys: gal matėte? – vyras turi sveikatos problemų Dingo vilnietis Igoris: paieškos veda į uostamiestį – vyras po operacijos šlubuoja Daugiau naujienų
