Patikrų metu – virtinė neteisėtų radinių

Vakar, 15.20 val., Klaipėdoje esančioje Mainų g., tikrinant siuntą, rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės, galbūt narkotine medžiaga, ir plastikinis maišelis su baltos spalvos, biriais, sintetinės kilmės milteliais, taip pat, kaip manoma, narkotine medžiaga.
17.15 val. Debreceno g. esančioje parduotuvėje, atlikus 1989 m. gimusio vyro dalinę apžiūrą, pas jį rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos, biria, galimai narkotine medžiaga. Atlikus 1991 m. gimusios moters dalinę apžiūrą, pas ją rastas švirkštas su raudonos spalvos skysčiu, galimai narkotine medžiaga.
Taip pat penktadienį, 18.45 val., P. Lideikio g., viešoje vietoje, pas vyrą rasta augalinės kilmės, galbūt narkotinės medžiagos.
22.30 val. Taikos pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, atlikus automobilyje BMW buvusio 2006 m. gimusio vaikino dalinę apžiūrą, pas jį rastas popieriaus lankstinukas su biria, baltos spalvos, galbūt narkotine medžiaga.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį, 00.15 val., Minijos g., automobilių stovėjimo aikštelėje, prie dviračio, kuris priklauso 1995 m. gimusiam vyrui, rastas folijos lankstinukas su baltos spalvos milteliais, galimai narkotine medžiaga. Vyrui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Dar vienas atvejis, įvykęs ketvirtadienio rytą, fiksuotas Plungėje – 9.10 val. Mendeno g., ugdymo įstaigoje, ant stalo, prie kurio buvo 2009 m. gimęs vaikinas, rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos milteliais, galbūt narkotine medžiaga.
